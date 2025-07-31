Трамп обурився на Індію та Росію: назвав їх "мертвими економіками"

Дональд Трамп описав Росію та Індію як "мертві економіки" і заявив, що США "займаються дуже малою кількістю бізнесу" з азійською країною, оскільки дві сторони зійшлися у глухому куті через погрозу введення 25% мита на індійські товари.

Про це пише газета Financial Times.

Президент США, написавши вранці на своїй платформі Truth Social, атакував Індію поряд з її давнім оборонним і торговим партнером Росією, після того, як попередив наступного дня, що покарає Нью-Делі за закупівлю російської зброї та енергії.

"Мене не турбує, що Індія робить із Росією", - написав Трамп. "Вони можуть разом опустити свої мертві економіки, мені все одно".

"Ми займаємося дуже малою кількістю бізнесу з Індією, їхні мита занадто високі, одні з найвищих у світі", - додав він.

Індія і США обмінялися товарами на суму понад 129 мільярдів доларів у 2024 році, і США є найбільшим торговим партнером Індії. Дві країни також побудували стратегічні відносини в галузі оборони, технологій та інших сферах, значною мірою засновані на спільному бажанні стримувати Китай.

Однак Нью-Делі також є другим найбільшим покупцем російської нафти за вартістю після Китаю, і Москва залишається основним постачальником зброї.

Індійський фондовий індекс Nifty 50 впав на 0,3% у четвер після оголошення про митний рівень. Рупія майже не змінилася після того, як спочатку впала на 0,3% проти долара, до найнижчого рівня за п'ять місяців.

Мито у 25% - яке на 1 відсотковий пункт менше за рівень, який Трамп спочатку озвучив на своєму "Дні визволення" у квітні - набуде чинності 1 серпня.

Однак індійські чиновники не підтвердили отримання листа від Вашингтона, що офіційно сповіщає їх про цей крок, і Трамп пізніше зазначив, що сторони все ще ведуть переговори, сказавши журналістам: "Подивимося, що станеться".

Це протистояння залишає Індію відносно ізольованою після того, як ЄС, Японія, Південна Корея та інші зазнали тиску Вашингтона щодо митних тарифів і погодили торговельні угоди. Уряд Моді в середу заявив, що вживе всіх необхідних заходів для забезпечення національних інтересів.

Нагадаємо:

Державні нафтопереробні заводи Індії припинили закупівлі російської нафти, оскільки Москва перестала надавати знижки, а США пригрозили 100% митами на індійські товари.