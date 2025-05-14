Из-за атак дронов Россия закрывала аэропорты более 200 раз с начала года

С января по май 2025 года российские аэропорты приостанавливали работу по меньшей мере 217 раз из-за угрозы атак беспилотников.

Об этом сообщает Новая газета Европа со ссылкой на данные Росавиации.

Издание отмечает, что в среднем, полеты отменяли дважды в день. По оценкам, такие перебои могли обойтись авиакомпаниям минимум в миллиард рублей (11 млн долл).

За этот период в России рекордно часто вводили так называемый план "Ковер" - режим, при котором аэропорт временно приостанавливает все взлеты и посадки. Только за первые пять месяцев 2025 года количество таких случаев превысило показатели за весь 2023-й (58) и 2024-й (91) вместе взятые.

В целом, с февраля 2023-го по май 2025-го, журналисты насчитали не менее 366 эпизодов закрытия российских аэропортов из-за беспилотников.

Больше всего отмен пришлось на Москву: план "Ковер" в столичных аэропортах применяли 101 раз - во Внуково (33), Домодедово (32), Жуковском (22) и Шереметьево (14).

Под угрозой остаются и другие города: Казань (41 случай), Саратов (25), Нижнекамск (24). В 2025 году полеты останавливали уже не только в столице, но и в регионах - от Волгограда до Пензы.

Напомним:

Несколько российских авиакомпаний отменили десятки рейсов из-за атаки ударных дронов по территории РФ 7 мая.

8 мая в аэропортах Москвы на вылет и прилет задержаны 103 рейса.

Из-за закрытия аэропортов после атак дронов 6-7 мая пострадали планы по меньшей мере 60 тысяч пассажиров. Проблемы затронули по меньшей мере 350 рейсов.

Авиакомпания Turkish Airlines из-за транспортного коллапса отменила все рейсы в города России, включая Москву, из Анталии, Даламана и Бодрума.