В аеропортах Москви затримали понад 100 рейсів

8 травня в аеропортах Москви на виліт і приліт затримано 103 рейси.

Про це пише російське видання "Сирена".

За даними московської транспортної прокуратури, станом на 9:00 за місцевим часом у "Внуково" на виліт і приліт затримано 62 рейси, в "Шереметьєво" — 27 рейсів, в "Жуковському" — 12, в "Домодедово" — два.

Мінтранс розраховує, що московські аеропорти повернуться до штатного розкладу до 18:00.

Як пише видання, частина пасажирів очікує на виліт другу добу. Деяким стає погано і їм викликають швидку.

Нагадаємо:

Кілька російських авіакомпаній скасували десятки рейсів через атаку ударних дронів по території РФ 7 травня.

Через закриття аеропортів після атак дронів 6–7 травня постраждали плани щонайменше 60 тисяч пасажирів. Проблеми зачепили щонайменше 350 рейсів.

Авіакомпанія Turkish Airlines через транспортний колапс скасувала всі рейси в міста Росії, включно з Москвою, з Анталії, Даламана і Бодрума.