Аеропорти Москви призупиняли роботу другу ніч поспіль після попереджень Зеленського

Українська правда

Московські аеропорти "Внуково" та "Шереметьєво" другу ніч поспіль призупиняли прийом і виліт літаків після попереджень президента України Володимира Зеленського про небезпеку російського повітряного простору для цивільної авіації.

Джерело: російське видання The Moscow Times

Деталі: У "Росавіації" повідомили, що в аеропортах московського регіону запроваджувалися тимчасові обмеження на прийом і відправлення повітряних суден.

У ніч напередодні роботу призупиняли три летовища російської столиці. За даними моніторингового сервісу Flightradar24, у "Шереметьєво" було скасовано 21 рейс і затримано ще 235, а у "Внуково" – скасовано 22 та затримано 94 рейси.

Що передувало:

1 вересня президент Володимир Зеленський попередив авіаперевізників і страховиків, що через розв'язану Москвою війну та застосування Україною безпілотників у відповідь російське небо стає повністю небезпечним для цивільних суден. Глава держави підкреслив, що Україна не має наміру атакувати пасажирські літаки, проте закликав міжнародні компанії враховувати військові ризики.

2 вересня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна поінформувала Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) про зростання загроз для польотів у повітряному просторі РФ. За його словами, Україна прагне попередити інциденти, оскільки Росія свідомо нехтує заходами безпеки.

Того ж дня очільник міністерства розвитку громад та територій Микола Калашник надіслав листа генеральному секретарю ICAO із закликом рекомендувати державам-членам організації повністю заборонити польоти цивільної авіації в небі над Росією задля мінімізації трагедій.

У відповідь "Росавіація" опублікувала оперативне сповіщення для пілотів (NOTAM), у якому заявила, що всі опубліковані Україною документи, що стосуються повітряного простору Росії, не мають юридичної сили та порушують Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію.

"Повітряний транспорт Росії, його наземна інфраструктура продовжують працювати у плановому режимі, приймають і відправляють рейси, зокрема іноземних авіакомпаній", – йдеться в повідомленні відомства.