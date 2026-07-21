Іспанія допоможе Україні модернізувати аеронавігаційну інфраструктуру

Іспанія підтримає відновлення та модернізацію аеронавігаційної інфраструктури України: підписано низку угод щодо модернізації української системи управління повітряним рухом відповідно до європейських стандартів.

Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій України.

Заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач провів зустріч з урядовою делегацією Королівства Іспанія на чолі з першим віцепрем'єр-міністром та міністром економіки, торгівлі та підприємництва Карлосом Куерпо Кабальєро.

За результатами зустрічі підписано низку угод, які стануть основою для модернізації української системи управління повітряним рухом відповідно до європейських стандартів, повідомляє міністерство.

Уряд Іспанії профінансує розробку комплексного техніко-економічного обґрунтування відновлення та модернізації аеронавігаційної інфраструктури України в межах гранту FIEM.

Компанія ALG Indra Consulting підготує стратегічну дорожню карту поетапного відновлення та модернізації української аеронавігаційної системи відповідно до європейських і міжнародних стандартів

ДП "Украерорух" та компанія Indra підписали меморандум про взаєморозуміння, який започатковує довгострокове технічне партнерство у сферах управління повітряним рухом, цифрової трансформації, навігаційних технологій та післявоєнного відновлення інфраструктури.

Під час зустрічі сторони також обговорили подальше розширення співпраці в межах іспанської програми FIEM та реалізацію нових проєктів із відновлення пошкодженої аеронавігаційної інфраструктури.

"Іспанія також залишається одним із найбільших донорів Фонду добровільної солідарності ЄВРОКОНТРОЛЮ, що дозволяє ДП "Украерорух" підтримувати критично важливі операційні спроможності та зберігати кваліфікований персонал в умовах повномасштабної війни", – додали у Мінрозвитку.

Нагадаємо:

Раніше Міністерство розвитку громад та територій створило робочу групу з підготовки до відновлення функціонування українських аеропортів.