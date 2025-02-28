Україна та США не підписали угоду про надра

Президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп не змогли підписати угоду про надра.

Про це повідомляє старша кореспондентка Білого дому Жакі Генріх.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що 28 лютого підпише з президентом України Володимиром Зеленським угоду щодо рідкісноземельних мінералів.

Під час спільної пресконференції Трампа та Зеленського між президентами відбулась суперечка.

Після цього Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після заяви президента США про те, що президент України не готовий до миру.

За інформацією журналістки Fox News, підписання угоди так і не відбулось.

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Нагадаємо:

У вівторок 25 лютого стало відомо, що Україні і США остаточно узгодили умови двосторонньої угоди про видобуток українських рідкісноземельних копалин.

Для обговорення економічного партнерства з Україною 13 лютого до Києва прибув міністр фінансів США Скотт Бессент. Тоді Зеленський заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.

За даними ЗМІ, адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкоземельні корисні копалини країни, проте Зеленський відмовився підписувати документ.

15 лютого Зеленський заявив, що Україна не відмовляється від угоди про надра, анонсованої президентом США Дональдом Трампом, але наразі документ не готовий до підписання.

Попередня угода про надра передбачала створення комерційного фонду, у якому США матимуть 100% контроль, а Україна виділятиме на нього кошти.

Зеленський зазначив, що він не збирається визнавати угоду, за якою Україна буде винна сполученим Штатам 500 мільярдів доларів. Він також зазначив, що одна наявність американського бізнесу в Україні не буде гарантувати безпеку.