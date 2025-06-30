Продажі алюмінію з РФ до Китаю підскочили на понад 50%

Продажі російських базових металів до Китаю за п’ять місяців 2025 року зросли різко, підкреслюючи економічну залежність Москви від Пекіна.

Про це пише Bloomberg.

Продажі російського алюмінію до Китаю у травні 2025 року зросли на п’ятдесят шість відсотків у порівнянні з минулим роком і досягли майже одного мільйона тонн. Продажі міді збільшилися на шістдесят шість відсотків, а імпорт нікелю з Росії до Китаю зріс більш ніж удвічі.

Китай є основним торгівельним партнером Росії з обсягом торгівлі понад двісті сорок мільярдів доларів у 2024 році, замінивши Європу після початку війни в Україні та запровадження санкцій.

Росія є одним з найбільших світових виробників алюмінію, міді та нікелю. Попри санкції США та їхніх союзників, найбільші металургійні компанії Росії — Норильський нікель і Русал — продовжують експортувати продукцію.

Європейський Союз схвалив поступову заборону імпорту російського алюмінію, встановивши квоту у двісті сімдесят п’ять тисяч тонн до лютого 2026 року.

Російські компанії збільшили поставки до Китаю, частково завдяки розпродажу запасів, накопичених через логістичні проблеми на залізниці. Норильський нікель також співпрацює з китайськими партнерами для розширення експорту міді.

Нагадаємо:

Росія має намір за допомогою Китаю збудувати у тимчасово окупованому Криму транспортну інфраструктуру.

Війна між Ізраїлем та Іраном змусила Китай переглянути свої енергетичні пріоритети і відновити інтерес до будівництва газопроводу з Росії.