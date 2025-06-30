Продажи алюминия из РФ в Китай подскочили более чем на 50%

Продажи российских базовых металлов в Китай за пять месяцев 2025 года выросли резко, подчеркивая экономическую зависимость Москвы от Пекина.

Об этом пишет Bloomberg.

Продажи российского алюминия в Китай в мае 2025 года выросли на пятьдесят шесть процентов по сравнению с прошлым годом и достигли почти одного миллиона тонн. Продажи меди увеличились на шестьдесят шесть процентов, а импорт никеля из России в Китай вырос более чем вдвое.

Китай является основным торговым партнером России с объемом торговли более двухсот сорока миллиардов долларов в 2024 году, заменив Европу после начала войны в Украине и введения санкций.

Россия является одним из крупнейших мировых производителей алюминия, меди и никеля. Несмотря на санкции США и их союзников, крупнейшие металлургические компании России - Норильский никель и Русал - продолжают экспортировать продукцию.

Европейский Союз одобрил постепенный запрет импорта российского алюминия, установив квоту в двести семьдесят пять тысяч тонн до февраля 2026 года.

Российские компании увеличили поставки в Китай, частично благодаря распродаже запасов, накопленных из-за логистических проблем на железной дороге. Норильский никель также сотрудничает с китайскими партнерами для расширения экспорта меди.

Напомним:

Россия намерена с помощью Китая построить во временно оккупированном Крыму транспортную инфраструктуру.

Война между Израилем и Ираном заставила Китай пересмотреть свои энергетические приоритеты и возобновить интерес к строительству газопровода из России.