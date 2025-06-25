Китай повертається до проєкту газопроводу з Росії на тлі енергетичних ризиків

Війна між Ізраїлем та Іраном змусила Китай переглянути свої енергетичні пріоритети і відновити інтерес до будівництва газопроводу з Росії.

Про це пише The Wall Street Journal.

Збройне протистояння між Ізраїлем і Іраном змусило Китай відновити інтерес до проєкту газопроводу "Сила Сибіру-2", який з'єднає Росію і Китай, забезпечивши сухопутні постачання газу.

Раніше реалізація проєкту блокувалась через суперечки щодо цін, власності та побоювання надмірної енергозалежності від Росії.

Однак загроза безпеці енергопостачань з Перської затоки, особливо через можливе перекриття Ормузької протоки Іраном, спонукала Пекін шукати альтернативні маршрути.

За оцінками Rystad Energy, близько 30% імпорту газу Китаєм у вигляді зрідженого природного газу (ЗПГ) проходить через Ормузьку протоку з Катару та ОАЕ.

Крім того, Китай прагне наростити імпорт нафти з Росії, щоб протистояти тиску адміністрації Дональда Трампа, яка намагається розколоти китайсько-російське стратегічне партнерство. Для Кремля "Сила Сибіру-2" є важливим проєктом, що допоможе компенсувати втрати після виходу Газпрому з європейського ринку.

Планується, що новий газопровід дозволить експортувати додатково 50 млрд кубометрів газу на рік і зменшить потребу Китаю у дорогому ЗПГ. Проте переговори тривають уже кілька років, і Китай досі уникає навіть попередньої угоди, тоді як Росія неодноразово заявляла про швидке підписання.

Нагадаємо:

"Сила Сибіру-2" — це масштабний газопровідний проєкт, який має зміцнити енергетичні зв’язки між Росією і Китаєм і замінити частину імпорту ЗПГ морськими шляхами.

У квітні російський "Газпром", який накопичив трильйон рублів чистого збитку тільки за 2025 рік та втратив ринок газу Європи, просить уряд РФ знизити податки.

У 2023 році "Газпром" отримав рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд і став найзбитковішою компанією Росії.