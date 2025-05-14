Посли ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії

Посли Євросоюзу погодили 17-тий пакет санкцій щодо Росії.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Він додав, що вони також схвалили додаткові санкції щодо РФ за порушення прав людини, гібридне втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

Нагадаємо:

Після консультацій між американськими та європейськимипосадовцями, США дали шанс можливим переговорам Росії та України у Туреччині, перш ніж оголосити нові санкції проти Москви.

До 17-го пакета санкцій проти Росії, зокрема, увійдуть російський "Росатом", експорт скрапленого газу та "тіньовий" флот РФ.

Брюссель готується запровадити валютний контроль і торговельнімита щодо Росії в разі, якщо Угорщина заблокує продовженняекономічних санкцій ЄС, запроваджених проти Москви у відповідь на їївійну проти України.

Лідер Кремля Володимир Путін різко висловився щодо країн, які запроваджують санкції проти РФ.