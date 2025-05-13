США відкладуть санкції проти РФ до можливих переговорів у Туреччині – ЗМІ

Після консультацій між американськими та європейськими посадовцями, США дали шанс можливим переговорам Росії та України у Туреччині, перш ніж оголосити нові санкції проти Москви.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Так, якщо Путін відмовиться зустрічатися із Зеленським або Росія не погодиться на негайне та безумовне припинення вогню в четвер, європейські лідери закликатимуть президента Дональда Трампа виконати свою погрозу та ввести санкції проти Москви. Кремль поки не підтвердив участь Путіна в зустрічі.

Як раніше повідомляв Bloomberg, адміністрація Трампа підготувала варіанти економічного тиску на Росію, якщо президент вирішить їх застосувати. 8 травня Трамп написав у соцмережах, що "США та партнери введуть нові санкції", якщо режим припинення вогню не буде дотримано.

Втім, упродовж останніх 48 годин позиція Трампа щодо подальших дій проти Росії залишалася неясною.

У суботу лідери Великої Британії, Франції та Німеччини вважали, що досягли згоди з Трампом — згідно з його дописом — підтримати план 30-денного припинення вогню, яке мало початися в понеділок. Якщо Росія продовжить атаки, передбачалося введення санкцій США та ЄС.

Проте Трамп публічно не підтримав цю домовленість і замість цього закликав Зеленського зустрітися з Путіним цього тижня в Туреччині. Така позиція стала несподіванкою для європейців, однак Зеленський її прийняв.

Під час переговорів між представниками США та Європи американська сторона не дала чіткої відповіді, чи готова вона запровадити санкції, якщо обстріли з боку Росії триватимуть, або що робитиме у разі, якщо Путін відмовиться від зустрічі з Зеленським і продовжить агресію.

Нагадаємо:

Очільник Кремля Володимир Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Трамп проігнорував те, що Росія не погодилась на 30-денне припинення вогню, та виступив з вимогою до України "негайно" погодитись на прямі перемовини з РФ у Стамбулі, як захотів очільник Кремля.

Зеленський заявив, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.

Трамп у понеділок висловив думку, що майбутні переговори Росії та України можуть виявитися продуктивними й заявив, що може прилетіти туди, якщо це буде корисно.