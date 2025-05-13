Путін назвав авторів санкцій проти РФ "придурками"

Лідер Кремля Володимир Путін різко висловився щодо країн, які запроваджують санкції проти РФ.

Про це пише Meduza.

Путін заявив, що ці дії шкодять не лише Росії, а й самим ініціаторам обмежень.

"Вони в ущерб собі ж роблять багато речей. Здається ж, що того-то і того-то не будуть робити точно, бо це їм шкодить. Але ж роблять, придурки. Ой, вибачте, будь ласка", — сказав він.

Він додав, що не можна боятися санкцій: "Той, хто починає лякатися, відразу все програє".

Нагадаємо:

Брюссель готується запровадити валютний контроль і торговельні мита щодо Росії в разі, якщо Угорщина заблокує продовження економічних санкцій ЄС, запроваджених проти Москви у відповідь на її війну проти України.

Після консультацій між американськими та європейськими посадовцями, США дали шанс можливим переговорам Росії та України у Туреччині, перш ніж оголосити нові санкції проти Москви.

Очільник Кремля Володимир Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Трамп проігнорував те, що Росія не погодилась на 30-денне припинення вогню, та виступив з вимогою до України "негайно" погодитись на прямі перемовини з РФ у Стамбулі, як захотів очільник Кремля.

Зеленський заявив, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.

Трамп у понеділок висловив думку, що майбутні переговори Росії та України можуть виявитися продуктивними й заявив, що може прилетіти туди, якщо це буде корисно.