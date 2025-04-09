Новини 9 квітня: чи збільшуються тарифи, підготовка проєкту угоди про надра з США

Про що говорили сьогодні?

Про тарифи: Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) зберегла тариф на теплову енергію київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 комунального підприємства "Київтеплоенерго" для побутових споживачів столиці на діючому рівні 969,89 грн/Гкал на період дії воєнного стану та шести місяців після його заверш

Про гроші: Гроші виділені на консультаційні послуги для підготовки проєкту угоди про надра з США, Кабмін також доручив невідкладно залучити консультантів.

Про нафту: Ціни на нафту Brent різко знизилися нижче 60 дол на тлі торгівельної напруги між США, Китаєм і Євросоюзом.

Про дрони: Український оборонно-промисловий комплекс продемонстрував новий дрон для знищення іранських "Shahed", які Росія використовує для атак.

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