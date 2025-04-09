Нафта Brent впала нижче 60 доларів вперше з часів пандемії

Ціни на нафту Brent різко знизилися нижче 60 дол на тлі торгівельної напруги між США, Китаєм і Євросоюзом.

Про це пише Reuters.

На торгах у середу, 9 квітня, ф’ючерси на нафту Brent з постачанням у червні обвалилися до 58,57 дол за барель. Це найнижча ціна з лютого 2021 року.

Зазначається, що протягом дня падіння перевищило 6%.

Ціна на російську нафту Urals наприкінці минулого тижня становила 52 дол, але зараз, імовірно, опустилася нижче 50 дол з урахуванням знижок у 13–14 дол за барель.

Від початку квітня нафтові котирування впали на 24%. Якщо тенденція збережеться, квітень стане найгіршим місяцем для нафтового ринку з часів пандемії 2020 року.

Нагадаємо:

Ціни на нафту продовжили падіння 7 квітня, втративши понад 3% на фоні зростаючої напруженості між США і Китаєм, що посилило побоювання інвесторів щодо глобальної рецесії та падіння попиту на енергоносії.

Світові ціни на нафту різко впали після оголошення президентом США Дональдом Трампом нових масштабних мит.