Україна представила дрон-перехоплювач для боротьби з "шахедами"

Український оборонно-промисловий комплекс продемонстрував новий дрон для знищення іранських "Shahed", які Росія використовує для атак.

Про це пише "Мілітарний".

Зазначається, що за останні два місяці безпілотник збив понад 20 таких цілей, повідомили розробники.

Апарат може також перехоплювати розвідувальні дрони. Його максимальна швидкість — 200 км/год, а висота польоту — до 5 км. За словами конструкторів, це найуспішніший дрон-перехоплювач на озброєнні ЗСУ.

Новинку презентували Прем’єр-міністру Бельгії Барту де Веверу під час його візиту до Києва.

Українські фахівці наголошують: створення доступних і ефективних дронів — це спосіб замінити дорогі зенітні ракети при знищенні повітряних цілей.

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