Кабмін виділив 113 мільйонів на консультації щодо угоди про надра зі США

Гроші виділені на консультаційні послуги для підготовки проєкту угоди про надра з США, Кабмін також доручив невідкладно залучити консультантів.

Про це повідомляє "Інтерфакс" Україна із посиланням на розпорядження уряду №316 від 8 квітня.

"З метою захисту національних інтересів України та формування позиції України з урахуванням специфіки законодавства США та України… для укладення Угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови виділити 113 млн гривень з резервного фонду державного бюджету на здійснення заходів, пов’язаних із наданням консультаційних послуг для підготовки проєкту зазначеної Угоди", йдеться у розпорядженні.

Міністерству економіки призначили 59 млн грн;

Міністерству юстиції — 54 млн грн.

В розпорядженні, Кабмін зобовʼязує Мінекономіки та Мін'юст до 15 квітня залучити консультантів "провідних міжнародних юридичних компаній до підготовки переговорних позицій України" щодо Угоди про надра.

Нагадаємо:

Українська делегація 11–12 квітня проведе технічні консультації у Вашингтоні з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про доступ до корисних копалин.