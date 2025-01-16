В Індії шукають альтернативних постачальників нафти після нових санкцій проти РФ – Reuters

Індійська нафтова компанія "Indian Oil Corp" (IOC) оголосила тендер на два види нафти після останніх санкцій проти РФ.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Після нової хвилі санкцій США проти російських виробників нафти і танкерів, індійські нафтопереробники шукають альтернативні джерела постачання.

Компанія IOC, до прикладу, оголосила тендери на закупівлю солодкої та кислої нафти. Тендери закінчаться 15 березня.

У 2022 році індійські нафтопереробники збільшили закупівлю російської нафти зі знижкою після того, як західні країни запровадили санкції і відмовилися від закупівель у Москви.

Нагадаємо:

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попередило, що останні санкції США проти Росії можуть суттєво ускладнити її ланцюги постачання нафти, що може призвести до затягнення глобального ринку.

Раніше Індія заявила про наміри відмовитися від нафтових танкерів, на які США наклали санкції через їхню роль у перевезенні вантажів для Росії, що є ще одним прикладом впливу заходів Вашингтона на світовий нафтовий ринок.