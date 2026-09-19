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Росіяни масовано атакували енергетику Одещини: 178 тисяч родин без світла

Володимир Тунік-Фриз — 19 вересня, 10:00
Росіяни масовано атакували енергетику Одещини: 178 тисяч родин без світла
У Одесі тисячі людей без світла після обстрілу РФ
getty images

Ворог знову масовано атакував Одеську область, понад 178 тисяч родин залишаються без світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Через обстріли сталися аварійні відключення в частині Одеського району, зокрема у Пересипському та Приморському районах Одеси.

Станом на ранок енергетикам уже вдалося повернути світло понад 60 тисячам родин.

Без електроенергії поки залишаються 178,7 тисячі сімей. Можливі перебої в роботі критичної інфраструктури та електротранспорту.

Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки по багатоповерховому житловому будинку у Сумах загинули двоє працівників виконавчого комітету міської ради.

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Росіяни масовано атакували енергетику Одещини: 178 тисяч родин без світла
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