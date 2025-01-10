США ввели санкції проти найбільших нафтових компаній РФ

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

За даними газети Financial Times, заходи включають додавання до чорного списку 183 суден "тіньового флоту", залучених до експорту енергоресурсів з Росії.

Під санкції також потрапили десятки трейдерів, російські компанії, що надають послуги для нафтовидобутку, та чиновники енергетичного сектору.

Міністерство фінансів США повідомило, що Велика Британія також запровадить санкції проти двох великих російських нафтових компаній у координації з Вашингтоном.

Ціна на нафту марки Brent, міжнародний еталон, у п’ятницю зросла майже на 4% і досягла $79,84 за барель, що є тримісячним максимумом.

Також до санкційного списку додано російські компанії, які надають послуги для нафтовидобутку, та високопосадовців державної компанії "Росатом".

Додавання 183 суден безпосередньо до списків санкцій, а не компаній, які ними володіють або управляють, може мати значний вплив.

Російська компанія "Ингосстрах", раніше визначена FT як один із значних страховиків суден тіньового флоту, також додана до санкційного списку.

Нагадаємо:

Адміністрація Джо Байдена планує запровадити додаткові санкції проти Росії, націлившись на її нафтові доходи та танкери, що перевозять російську нафту.

Президент США Джо Байден розглядає нові масштабні санкції проти енергетичного сектору Росії у свої останні тижні на посаді.