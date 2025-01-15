Нові санкції США можуть суттєво порушити постачання нафти з Росії – МЕА

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попередило, що останні санкції США проти Росії можуть суттєво ускладнити її ланцюги постачання нафти, що може призвести до затягнення глобального ринку.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на звіт МЕА.

Попри це, МЕА прогнозує профіцит на нафтовому ринку у 2025 році, оскільки зростання видобутку в країнах поза групою ОПЕК+ перевищить помірний ріст глобального попиту.

Нові санкції США проти Росії та Ірану стосуються компаній, які обробляли понад третину експорту нафти цих країн у 2024 році. Однак МЕА поки утримується від включення їхнього впливу у свої прогнози.

"Ми зберігаємо прогнози постачання для обох країн, доки повний вплив санкцій не стане очевидним, але нові заходи можуть призвести до посилення дефіциту нафти та нафтопродуктів", — йдеться у звіті.

Оголошення санкцій та ймовірність скорочення постачань сприяли зростанню цін на нафту. Ф’ючерси на Brent у понеділок торгувалися на рівні близько $81/барель, що на 8% вище від початку року.

Цього разу МЕА зайняло більш обережну позицію щодо впливу санкцій на постачання російської нафти, ніж у березні 2022 року, коли прогнозувало скорочення на 3 млн барелів на добу. Однак ці прогнози не справдилися, і агентство пізніше переглянуло свої оцінки.

МЕА також уточнило прогнози попиту на нафту. У 2025 році глобальний попит зросте на 1,05 млн барелів на добу (замість 1,1 млн), тоді як прогноз на 2024 рік підвищено до 940 тис. барелів на добу.

На перспективу 2025 року впливають економічні виклики в Китаї, який є другим за величиною споживачем нафти у світі. Зростання популярності електромобілів також стримує попит на нафту в країні.

Нагадаємо:

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".

За даними газети Financial Times, заходи включають додавання до чорного списку 183 суден "тіньового флоту", залучених до експорту енергоресурсів з Росії.