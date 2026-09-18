НКРЕКП 23 вересня перегляне price caps на енергоринку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунпослуг, 23 вересня планує розпочати процедуру перегляду цінових обмежень (price caps) на спотовому ринку електричної енергії.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Своє рішення регулятор має закріпити проєктом відповідної постанови "Про граничні ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку".

"Доцільність встановлення і рівень граничних цін у разі їх встановлення мають переглядатися Регулятором не менше одного разу на шість місяців", – йдеться в обгрунтуванні до проєкту документу.

Діючі максимальні граничні ціни на РДН, ВД та БР було встановлено регулятором з 1 травня 2026 року, зокрема на РДН та ВДР на рівні 15 000 грн/МВт*год та на БР на рівні 17 000 грн/МВт*год в усі години доби.

Як зазначили в комісії, підставами для перегляду граничних цін є наявність істотного коливання цін на РДН, ВДР та/або БР після отримання від оператора ринку та/або адміністратора розрахунків зазначеної інформації.

До НКРЕКП, зокрема, надійшли звернення АТ "Оператор ринку" та НЕК "Укренерго" щодо істотного коливання цін на ринку електричної енергії.

"Зважаючи на ситуацію, що складається на ринку електричної енергії України у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією, що триває, в умовах воєнного стану (…) існує ризик виникнення проблем щодо належного функціонування енергетичної системи України", – завважив регулятор.

У комісії зазначили, що зберігається загроза продовження обстрілів РФ об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, що може спричинити додатковий непрогнозований дефіцит генеруючих потужностей та мережевих обмежень.

Згідно з проєктом постанови, підготовленим до засідання НКРЕКП 23 вересня, комісія поки залишила розміри граничних цін на чинному рівні, однак остаточне рішення буде прийнято після детальних консультацій з учасниками ринку, енергетичними відомствами, галузевими асоціаціями та всіма зацікавленими сторонами.

Передбачається, що нові price caps буде введено в дію з 1 листопада цього року.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення незалежності НКРЕКП.