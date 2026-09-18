Нафта опустилась у ціні на 2 долари

У пʼятницю, 18 вересня, ціна нафти трималась на рівні 102,6 долара за барель.

Про це відомо зі статистики Tradingeconomics.

Так, у пʼятницю 18 вересня ціна бареля нафти еталонного бренду Brent тримається на рівні 102,68 долара за барель.

Загалом від минулого робочого дня ціна опустилась на 2,2 долара.

17 серпня сплинув 60-денний термін для укладення детальної мирної угоди, передбачений рамковою домовленістю між США та Іраном від червня 2026 року.

Тоді ж Трамп закликав Іран підняти "білий прапор" і припинити конфлікт зі Сполученими Штатами.

Наприкінці серпня у США також анонсували нові санкції проти Ірану, які у Вашингтоні називають "найбільшою кампанією скоординованої економічної ізоляції в історії світу".

За даними CNN, у неділю 30 серпня американські військові вперше за понад місяць завдали удару по іранському острову Ларак біля Ормузької протоки.

Іран атакував американські війська в Йорданії після ударів США по ракетних установках на острові Ларак біля Ормузької протоки.

Нагадаємо:

За новим дослідженням Конгресу США, рішення Трампа розпочати війну проти Ірану обійшлося американським платникам податків у близько $38 млрд прямих витрат за перші п'ять місяців бойових дій.