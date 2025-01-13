Індія відмовиться від нафтових танкерів Росії, які потрапили під санкції США

Індія має намір відмовитися від нафтових танкерів, на які США наклали санкції через їхню роль у перевезенні вантажів для Росії, що є ще одним прикладом впливу заходів Вашингтона на світовий нафтовий ринок.

Про це пише Bloomberg.

Високопоставлений індійський чиновник повідомив журналістам, що суднам, які потрапили під санкції, не буде дозволено розвантажуватися.

Це не стосується суден, зафрахтованих до 10 січня, за умови, що вони розвантажаться до 12 березня.

Чиновник, який попросив не називати його ім'я через делікатність питання, також сказав, що наслідки санкцій будуть відчутні через два місяці:

Постачання нафти не є проблемою. ОПЕК має 3 мільйони барелів на день вільних потужностей, в той час як постачальники, що не входять в ОПЕК, такі як США, Канада, Бразилія, Гайана, можуть легко додати барелів.

Індійські нафтопереробники ведуть переговори щодо укладення строкових угод з постачальниками з Близького Сходу. Залежно від ситуації на ринку, вони можуть шукати додаткові барелі

Індійські нафтопереробники можуть втратити знижки на російську нафту, якими вони користувалися, якщо постачання стане дефіцитним

Росія знайде способи доставити свої барелі до Індії

Індійські банки вимагатимуть сертифікати походження, щоб переконатися, що нафта не походить від постачальників, які потрапили під санкції

Нагадаємо:

Три танкери з понад 2 мільйонами барелів російської нафти плавають у водах біля східного Китаю і не можуть відвантажитися після того, як у п’ятницю 10 січня США ввели нові санкції проти найбільших нафтових компаній РФ.

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".

За даними газети Financial Times, заходи включають додавання до чорного списку 183 суден "тіньового флоту", залучених до експорту енергоресурсів з Росії.