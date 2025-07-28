Россияне на Урале и в Сибири остаются без связи и интернета

На Урале и в Сибири массово пропадает мобильный интернет. В Красноярске, Екатеринбурге и других городах пользователи жалуются на сбои.

Об этом сообщают Downdetector, Mash, Проспект Мира и проект "На связи", передает The Moscow Times.

Жители десятков городов России, в частности Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Тагила и Красноярска, жалуются на полное или частичное отключение мобильного интернета.

По данным Downdetector, только за последние сутки поступило более 8000 жалоб. Люди не могут воспользоваться базовыми сервисами: оплатить проезд, заказать доставку, вызвать такси или открыть приложения.

В Красноярске перебои продолжаются с 26 июля. Мобильные операторы заявляют, что проблемы не связаны с их инфраструктурой - это следствие ограничений, введенных властями из соображений безопасности. В результате стоимость поездок в такси выросла втрое, а системы не могут корректно рассчитать маршрут без интернета.

Местные власти отказываются давать комментарии. В Роскомнадзоре также не отвечают на обращения, а вместо гудка в телефоне звучит песня Don't Worry, Be Happy.

Россия с мая активно глушит мобильную связь в связи с "рисками от украинских БПЛА". Тогда меры объясняли подготовкой к 80-летию Победы. С тех пор отключения стали регулярными, даже в далеких от боевых действий регионах, таких как Сахалин, Камчатка и Приморье.

В июле зафиксировано рекордное число интернет-шатдаунов - блокировки связи охватили 77 регионов. Депутаты Госдумы посоветовали гражданам "привыкать", так как "безопасность - важнее комфорта".

Напомним:

В столице России Москве во время парада на Красной площади отключали не только мобильный интернет, но и "заглушили" всю мобильную связь.

Начиная с 5 мая, из-за репетиции парада в Москве начались отключения мобильного интернета.

Жители столицы России Москвы и Подмосковья на фоне подготовки к параду, запланированному на 9 мая, столкнулись с проблемами в работе Системы быстрых платежей.