"Так раніше не глушили": у Москві готуються до повного відключення зв'язку 9 травня

У столиці Росії Москві під час параду на Красній площі можуть відключити не тільки мобільний інтернет, а й "заглушити" весь мобільний зв'язок.

Про це повідомили Faridaily два джерела в найбільших мобільних операторах.

За їхніми словами, 9 травня без зв'язку жителі та гості Москви можуть залишитися щонайменше з 9 ранку до 12-13 години дня.

"Москву так раніше не глушили, на регіонах тренувалися", - сказав один зі співрозмовників видання.

Як пише The Moscow Times, аналогічну інформацію повідомили інші джерела. Вони зазначили, що влада може повністю відключити зв'язок, зокрема домашній інтернет, за прикладом Білорусі, де такі заходи було застосовано під час масових протестів 2020 року.

До такого варіанту заздалегідь були підготовлені всі оператори мобільного зв'язку, а також інтернет-провайдери.

Очікується, що ні купівля сімкарт, ні наявність VPN, ні будь-які інші "обхідні шляхи" не дадуть можливості встановити звичний зв'язок.

Нагадаємо:

Починаючи з 5 травня, через репетицію параду у Москві почалися відключення мобільного інтернету.

Жителі столиці Росії Москви та Підмосков'я на тлі підготовки до параду, запланованого на 9 травня, можуть зіткнутися з проблемами в роботі Системи швидких платежів.