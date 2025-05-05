Зв'язок "завис": у Москві фіксують перебої з інтернетом на тлі репетиції параду до 9 травня

У Москві та області помітно зросла кількість скарг на збої в роботі мобільного зв’язку та інтернету.

Про це свідчать дані ресурсу Downdetector.

Зазначається, що найчастіше користувачі повідомляють про проблеми у мережах "Теле2", "Білайн", "МТС", "Мегафон" і "Йота".

Провайдер "Білайн" порадив москвичам тимчасово переходити на Wi-Fi.

За даними ТАСС, обмеження інтернет-доступу можуть бути пов'язані з посиленими заходами безпеки у переддень свят.

Водночас мешканці Москви зауважили, що зв’язок почав зникати саме під час репетиції повітряної частини параду 9 травня.

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