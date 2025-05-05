Зв'язок "завис": у Москві фіксують перебої з інтернетом на тлі репетиції параду до 9 травня
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У Москві та області помітно зросла кількість скарг на збої в роботі мобільного зв’язку та інтернету.
Про це свідчать дані ресурсу Downdetector.
Зазначається, що найчастіше користувачі повідомляють про проблеми у мережах "Теле2", "Білайн", "МТС", "Мегафон" і "Йота".
Провайдер "Білайн" порадив москвичам тимчасово переходити на Wi-Fi.
За даними ТАСС, обмеження інтернет-доступу можуть бути пов'язані з посиленими заходами безпеки у переддень свят.
Водночас мешканці Москви зауважили, що зв’язок почав зникати саме під час репетиції повітряної частини параду 9 травня.
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