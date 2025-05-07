Жителям Москви відключили банківські перекази заради параду до 9 травня

Жителі столиці Росії Москви та Підмосков'я на тлі підготовки до параду, запланованого на 9 травня, можуть зіткнутися з проблемами в роботі Системи швидких платежів.

Про це пише The Moscow Time з посиланням на повідомлення оператора російського сервісу "Національна система платіжних карток".

"У зв'язку з можливими обмеженнями доступу до мережі інтернет у Москві з 7 по 9 травня у столиці та області можуть бути складнощі з переказами між рахунками та оплатою через Систему швидких платежів, а також тимчасові труднощі при прийнятті платежів за картами в терміналах оплати в магазинах та онлайн", – йдеться в повідомленні.

Найбільші банки також попередили про перебої у роботі, порекомендувавши підключатися до інтернету через Wi-Fi або спробувати повторити операцію пізніше.

Крім того, у зв'язку з обмеженням роботи мобільного інтернету в наступні дні "можуть спостерігатися труднощі в роботі деяких банкоматів та POS-терміналів, які використовують бездротовий канал зв'язку".

Нагадаємо:

Починаючи з 5 травня, через репетицію параду у Москві почалися відключення мобільного інтернету.