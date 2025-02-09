Маск заявив, що не зацікавлений у купівлі TikTok

Українська правда

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що не зацікавлений у придбанні додатку TikTok, який Сполучені Штати намагаються заборонити з міркувань національної безпеки.

Джерело: Reuters із посиланням на слова Маска

Пряма мова Маска: "Я не подавав заявку на купівлю TikTok".

Деталі: Видання зазначає, що таку заяву Маск зробив через тиждень після того, як президент США Дональд Трамп сказав, що відкритий до того, щоб Маск придбав додаток, якщо той захоче.

Пряма мова Маска: "У мене немає жодних планів щодо того, що б я робив, якби у мене був TikTok".

Деталі: Маск додав, що він особисто не користується додатком для коротких відео і не знайомий з форматом TikTok.

Пряма мова Маска: "Я не хочу придбати TikTok, я взагалі не купую компанії, це досить рідкісне явище".

Деталі: За словами Маска, його мільярдна покупка соціальної мережі Twitter, тепер X, була винятком.

Пряма мова Маска: "Зазвичай я будую компанії з нуля".

Що передувало: Наприкінці січня президент США Дональд Трамп повідомив, що веде переговори з кількома зацікавленими сторонами щодо можливого придбання TikTok. Очікується, що остаточне рішення буде прийнято протягом наступних 30 днів.

Нагадаємо:

Президент США Джо Байден вирішив не забороняти соціальну мережу TikTok, залишивши розв'язання цього питання своєму наступнику Дональду Трампу.

TikTok витратить $50 тисяч на святкову вечірку на честь інавгурації Дональда Трампа, щоб відзначити впливових осіб, які допомогли поширити його передвиборче послання, згідно з організатором заходу.

Китайські чиновники розглядали варіант, за яким Ілон Маск може придбати американські операції TikTok, якщо компанії не вдасться уникнути суперечливої заборони застосунку.

У США розглядали можливість заборони TikTok, якщо його материнська компанія ByteDance не продасть платформу. Тим часом американці, побоюючись заборони, починають активно переходити на інший китайський застосунок — RedNote.