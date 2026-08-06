Мегазавод з виробництва чипів у Техасі обійдеться SpaceX у 16,8 мільярдів доларів

Компанія SpaceX та Tesla інвестують 16,8 млрд доларів у будівництво Terafab — запланованого мільярдером Ілоном Маском сучасного комплексу з виробництва чипів для штучного інтелекту в окрузі Граймс, штат Техас.

Про це повідомляє Reuters.

"Terafab" покликаний скоротити розрив між існуючим світовим обсягом виробництва мікросхем та обчислювальними потужностями, які, за прогнозами SpaceX і Tesla, будуть необхідні їм у найближчі роки.

Прогнозується, що сукупний попит SpaceX і Tesla перевищить 1 терават обчислювальної потужності, що значно перевищує поточний світовий обсяг виробництва.

Маск заявив, що Terafab буде відповідати за кожен етап виробництва мікросхем, включаючи їхнє проєктування.

У квітні Tesla розпочала будівництво дослідницького заводу на Північному кампусі свого заводу Giga Texas, який є попередником Terafab.

Нагадаємо:

Компанія Google повідомила, що її портфель включає акції космічної та компанії SpaceX на суму 94,1 мільярда доларів.