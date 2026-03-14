Нові інвестори TikTok заплатять адміністрації Трампа "комісійні" за укладену угоду

Інвестори, які підписали угоду щодо створення підконтрольного США TikTok, мають намір сплатити десять мільярдів доларів до скарбниці Штатів, що є черговим прикладом втручання адміністрації Трампа у корпоративні угоди.

Про це пише The New York Times

Ці кошти уряд США розглядає як комісію за свою роль у сприянні укладенню угоди, пише видання з посиланням на двох осіб, які не мають права говорити про угоду публічно.

Нові інвестори вже сплатили Міністерству фінансів приблизно 2,5 мільярда доларів збору, коли угода була закрита в січні. Решту вони планують виплатити додатково, повідомило одне з джерел.

До складу інвесторів входять програмний гігант Oracle, інвестиційна компанія MGX, з Об'єднаних Арабських еміратіва та інвесткомпанія Silver Lake.

TikTok уклав угоду з інвесторами в січні, щоб вирішити багаторічну юридичну невизначеність щодо відео-додатку, що належить китайській інтернет-компанії ByteDance. Це сталося після двопартійної стурбованості загрозою національній безпеці.

NYT зазначає, що Білий дім з самого початку відігравав "активну та нетрадиційну роль" у цій угоді. Президент Трамп призначив віцепрезидента Дж. Д. Ванса очолити угоду минулого року.

У вересні Трамп сказав, що США отримають "величезний гонорар" за укладення угоди. "Я називаю це платою плюс за те, що просто уклав угоду", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що угода передбачає, що американські та світові інвестори володітимуть 80,1% компанії, а китайська ByteDance — 19,9%.

Нагадаємо:

Китайський власник TikTok, компанія ByteDance, заявила, що уклала угоду про створення спільного підприємства з переважною часткою американського капіталу, яке забезпечить захист даних США, щоб уникнути заборони в США.

Раніше Президент США Дональд Трамп підписав указ, який запускає процес відчуження активів TikTok на користь консорціуму американських інвесторів.

Повідомлялося, що ByteDance отримуватиме приблизно половину прибутку від американського підрозділу TikTok навіть після продажу акцій інвесторам зі США за угодою, організованою Дональдом Трампом.