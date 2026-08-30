OpenAI ескалує конфлікт з Маском, припиняючи постачання ШІ одній з його компаній

Компанія OpenAI заявила, що планує припинити постачання моделей штучного інтелекту компанії Cursor, розробнику інструментів для програмування, яка наразі належить компанії SpaceX Ілона Маска, що свідчить про подальшу ескалацію запеклої конкуренції між генеральним директором OpenAI Семом Альтманом та Маском.

Про це повідомляє Reuters.

Маск і СЕО OpenAI Сем Альтман вже роками перебувають у конфлікті, який на початку цього року досяг апогею під час судового розгляду позову Маска проти OpenAI на суму 150 млрд доларів.

Під час судового розгляду адвокат Маска заявив, що Маск та інші свідки дали показання про те, що Альтман – брехун, тоді як OpenAI стверджувала, що Маск намагався отримати контроль над компанією.

"Ми приймаємо це рішення, оскільки не можемо бути впевнені, що SpaceX використовуватиме нашу технологію відповідно до наших умов надання послуг, з огляду на наш досвід порушення контрактів компаніями Ілона Маска", – йдеться у дописі OpenAI в блозі.

Маск відповів рано в суботу у дописі в X, написавши: "Мені байдуже".

Він звинуватив Альтмана та президента OpenAI Грега Брокмана в "недобросовісності", повторивши своє твердження, що вони "вкрали некомерційну організацію з відкритим кодом".

Майкл Труелл, співзасновник Cursor, який зараз обіймає керівну посаду в SpaceX, заявив у X, що компанія веде переговори з командою OpenAI щодо вирішення цього питання.

Через кілька годин після оголошення OpenAI компанія Anthropic, яка є конкурентом обох фірм, але має діюче партнерство зі SpaceX, заявила, що планує збільшити обчислювальні потужності для підтримки моделей Claude у Cursor, за словами Тома Брауна, одного зі співзасновників компанії.

У своєму дописі в блозі OpenAI зазначила, що X, раніше відома як Twitter і зараз входить до складу SpaceX, порушила умови свого контракту з OpenAI після того, як Маск придбав платформу.

Розробник ChatGPT зазначив, що запропонував дату припинення дії договору — 12 листопада 2026 року, додавши, що угода з Cursor надає йому обмежений часовий проміжок для розірвання договору після "зміни контролю".

SpaceX у червні оголосила про угоду щодо придбання Anysphere — стартапу, що стоїть за Cursor, — за 60 мільярдів доларів у формі обміну акціями, і завершила цю операцію на початку цього місяця.

Нагадаємо:

Компанія SpaceX та Tesla інвестують 16,8 млрд доларів у будівництво Terafab — запланованого мільярдером Ілоном Маском сучасного комплексу з виробництва чипів для штучного інтелекту в окрузі Граймс, штат Техас.