Кінець епопеї з TikTok: китайський додаток виконав вимоги США

Китайський власник TikTok, компанія ByteDance, заявила, що уклала угоду про створення спільного підприємства з переважною часткою американського капіталу, яке забезпечить захист даних США, щоб уникнути заборони в США.

Ця угода є важливою віхою для соціальної мережі після багаторічних суперечок, що почалися в серпні 2020 року, коли президент Дональд Трамп спробував заборонити додаток через побоювання щодо національної безпеки.

Пізніше Трамп вирішив не застосовувати закон, прийнятий у квітні 2024 року, який вимагав від ByteDance продати свої американські активи до січня наступного року або зіткнутися із забороною - захід, підтриманий Верховним судом.

ByteDance заявила, що нове підприємство TikTok USDS Joint Venture LLC забезпечить захист даних, додатків та алгоритмів американських користувачів за допомогою заходів щодо конфіденційності даних та кібербезпеки. Компанія розкрила небагато деталей про продаж.

Трамп похвалив угоду в дописі в соціальних мережах, заявивши, що TikTok "тепер належатиме групі великих американських патріотів та інвесторів, найбільших у світі".

Угода передбачає, що американські та світові інвестори володітимуть 80,1% підприємства, а ByteDance — 19,9%.

Три керуючі інвестори TikTok USDS JV — гігант хмарних обчислень Oracle, приватна інвестиційна група Silver Lake та інвестиційна компанія MGX з Абу-Дабі — будуть володіти по 15%.

TikTok повідомив, що серед інвесторів підприємства є Dell Family Office — інвестиційна компанія Dell Technologies, а також Vastmere Strategic Investments, Alpha Wave Partners, Revolution, Merritt Way, Via Nova, Virgo LI і NJJ Capital.

Колишні керівники TikTok USDS Адам Прессер і Вілл Фаррелл були призначені відповідно генеральним директором і директором з безпеки.

Водночас зацікавлені сторони ще не розкрили деталі угоди, такі як ділові відносини між спільним підприємством і ByteDance.

