Продажі Volkswagen впали у важкому для компанії 2024 році

Продажі Volkswagen у 2024 році впали на 2,3% до трохи більш як 9 мільйонів автомобілів, оскільки він намагається скоротити витрати вдома і вести цінову війну в Китаї, своєму найбільшому ринку.

Про це пише Reuters.

Продажі компанії в Німеччині впали на 2,2%, а в Китаї - на 10% через те, що компанія назвала "запеклою ціновою війною".

З усім тим, продажі електромобілів у Китаї зросли на 8% порівняно з падінням на 3,4% у світі.

У вересні Volkswagen переглянув свій прогноз постачання на 2024 рік до близько дев'яти мільйонів через проблеми в однойменному бренді, який розпочав кампанію зі скорочення витрат для збільшення прибутку на тлі зростаючої конкуренції та скорочення попиту.

Дані про продажі провідних німецьких автовиробників, включаючи Mercedes-Benz (MBGn.DE), BMW і Porsche, показали, що в 2024 році вони зазнали значних втрат на внутрішньому ринку і в Китаї, оскільки заможні споживачі стримували покупки в умовах нестабільної економіки і повільніших, ніж очікувалося, продажів електромобілів.

Бренди Skoda та SEAT/CUPRA випередили легкові автомобілі Volkswagen, продемонструвавши зростання приблизно на 7% порівняно з падінням на 1,4% у однойменного бренду.

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Нагадаємо:

Працівники німецького автобудівного концерну Volkswagen у понеділок, 2 грудня, розпочали попереджувальний страйк. Він триватиме по дві години для працівників кожної зі змін на дев'яти із десяти заводів VW у Німеччині.

Volkswagen відмовився від низки трудових угод, включаючи гарантію збереження робочих місць до 2029 року, що підвищує ймовірність скорочень з 2024 року.

Volkswagen очікує, що 2024 року буде поставлено менше транспортних засобів, ніж у 2023 році, що стало четвертим падінням продажів за п’ять років.

Робітники Volkswagen посилили тиск на керівництво компанії новими страйками на німецьких заводах, оскільки мав розпочатися четвертий раунд переговорів у все більш запеклому протистоянні через скорочення заробітної плати та закриття заводів.