Siemens хоче автоматизувати 80% виробництва за допомогою ШІ

Член правління компанії "Siemens" Седрік Найке заявив, що штучний інтелект може допомогти зберегти робочі місця у виробничій сфері в країнах з високим рівнем заробітної плати, таких як Німеччина, завдяки підвищенню рівня автоматизації виробництва до 80%.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи на електротехнічному заводі компанії в Ерлангені, Найке зазначив, що виробникам потрібно щорічне зростання продуктивності на 7–9 %, щоб залишатися конкурентоспроможними.

Siemens прагне використовувати штучний інтелект для підвищення рівня автоматизації на виробництві з нинішніх 30–40 % до 70–80 %, сказав Найке.

Siemens та Nvidia працюють над застосуванням "фізичного штучного інтелекту" у виробництві, використовуючи цифрові двійники та моделі штучного інтелекту для моделювання та оптимізації виробничих процесів ще до їх впровадження на виробничих майданчиках.

Німецька інженерна компанія має на меті перетворити свій завод з виробництва електроніки в Ерлангені на демонстраційний об'єкт виробництва на базі штучного інтелекту та інвестує 500 млн євро у розширення цього об'єкта до 2030 року.

Нагадаємо:

Найбільші німецькі біржові компанії у другому кварталі скоротили десятки тисяч робочих місць, але при цьому встановили рекорди за оборотом і прибутком, також зросли прибутки оборонних компаній та банках, тоді як автопром – у крутому піке.