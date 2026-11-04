Казахстан просить РФ відновити транзит його нафти "Дружбою" до Німеччини

Міністр енергетики Казахстану Єрлан Аккенженов повідомив, що особисто передав Росії офіційний запит про відновлення транзиту казахстанської нафти трубопроводом "Дружба" до НПЗ у німецькому Шведті.

Про це пише російське медіа The Bell.

Йдеться про північну частину "Дружби", яка не проходить через територію України.

Технічна можливість відновити постачання у Казахстану є, сказав міністр – Астана чекає на відповідь із Москви.

Росія припинила пропускати казахстанську нафту до Німеччини з 1 травня.

Віцепрем'єр-міністр Росії Алєксандр Новак тоді пояснив це "технічними можливостями на сьогодні", а прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков послався на "технічні моменти".

Сам Аккенженов, посилаючись на неофіційні дані, пов'язував зупинку з ударами по російській нафтовій інфраструктурі.

Для Казахстану обсяги постачання були невеликими – близько 2 млн тонн нафти на рік, що менше ніж 3% від загального експорту країни, близько 80% якого йде через Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) до російських чорноморських портів.

У 2025 році по "Дружбі" до Німеччини надійшло 2,1 млн тонн нафти, на 2026 рік планувалося близько 3 млн, але до зупинки Казахстан встиг відвантажити лише 1,02 млн тонн. Нереалізований товар країна відправила до КТК та в порт Усть-Луга.

Для Німеччини ця втрата була більш відчутною. Казахстанська нафта покривала 20-30% потреб НПЗ у Шведті, який виробляє близько 90% бензину, авіакеросину та дизелю для Берліна та Бранденбургу.

Міністерство економіки Німеччини навесні заявило, що загрози постачанню в країну немає, але заводу доведеться працювати з меншим завантаженням. Альтернативні варіанти – постачання через польський Гданськ або німецький Росток з подальшим транспортуванням до Шведта.

Контрольний пакет акцій цього НПЗ належить німецьким "дочкам" "Роснефти", які з 2022 року перебувають під управлінням німецького уряду.

Наприкінці лютого Мінекономіки Німеччини перевело це управління на довгострокову основу, відмовившись від попередньої схеми з продовженням кожні пів року.

Наприкінці березня "Роснефть" оскаржила це рішення в суді, а з 1 травня Росія зупинила транзит.

Нагадаємо:

Казахстан тимчасово зупиняв транспортування сирої нафти до Росії трубопроводом "Атирау — Самара" після атаки безпілотників зранку 2 листопада.