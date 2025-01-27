Ділові настрої в Німеччині несподівано зросли в січні

Німецький діловий настрій несподівано покращився в січні завдяки більш позитивній оцінці поточної економічної ситуації, як показало опитування, проведене в понеділок.

Про це пише Reuters.

Інститут Ifo повідомив, що індекс ділового клімату зріс до 85,1 у січні з 84,7 у попередньому місяці. Аналітики, опитані Reuters, прогнозували показник на рівні 84,7.

Індекс поточних умов зріс до 86,1 у січні з 85,1 у грудні, тоді як індекс очікувань дещо знизився до 84,2 з 84,4.

"Німецька економіка залишається песимістично налаштованою", - сказав президент Ifo Клеменс Фюст.

У розрізі секторів індекс Ifo погіршився в промисловості та будівництві, в той час, як він значно зріс у сфері послуг і залишився незмінним у роздрібній торгівлі.

Нагадаємо:

У 2024 році економіка Німеччини скоротилася другий рік поспіль, що підкреслює глибину спаду, який охопив найбільшу економіку Європи.