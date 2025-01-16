Китайські інвестори розглядають купівлю заводів Volkswagen, що підлягають закриттю в Німеччині

Китайські чиновники та автомобільні компанії виявляють інтерес до німецьких заводів Volkswagen, які планують закрити.

Про це повідомляє Reuters.

Придбання цих заводів дозволить Китаю посилити вплив у німецькій автомобільній галузі, яка відома своїми давніми традиціями та знаменитими брендами.

Відомо, що пропозиції можуть надходити від приватних компаній, державних підприємств або спільних структур із залученням іноземних інвесторів. Однак кожну інвестицію за кордоном має схвалювати китайська влада.

Китайські виробники електромобілів планують організувати виробництво автомобілів у Німеччині, щоб постачати їх на європейський ринок. Це дозволить їм уникнути сплати мит ЄС на електрокари, імпортовані з Китаю.

Зазначається, що такий крок створює додаткову загрозу для конкурентоспроможності європейських автовиробників.

Вибори у Німеччині, які відбудуться в лютому, та позиція нового уряду щодо співпраці з Китаєм можуть вплинути на ці інвестиційні плани, наголошують джерела.

Volkswagen розглядає можливість продажу заводу в Оснабрюку китайським покупцям. Представник компанії заявив: "Я можу уявити, що ми б виробляли щось для китайського спільного підприємства, але під маркою Volkswagen та за стандартами Volkswagen. Це ключова умова".

Читай також: Made in Germany більше не працює: чому Volkswagen змушений закривати заводи

Нагадаємо:

Продажі Volkswagen у 2024 році впали на 2,3% до трохи більш як 9 мільйонів автомобілів, оскільки він намагається скоротити витрати вдома і вести цінову війну в Китаї, своєму найбільшому ринку.