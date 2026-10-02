В США конгресмен закликав Starbucks закрити перші кафе в уйгурському регіоні Китаю

Американський законодавець закликав компанію Starbucks закрити свої перші кав'ярні в китайському Сіньцзяні, назвавши ведення бізнесу в регіоні, де уйгури зазнають репресій, "морально банкрутним рішенням".

Про це повідомляє Reuters.

Цього тижня Starbucks відкрив свої перші два магазини в столиці Сіньцзяну, Урумчі, зокрема один на великому базарі в центрі міста, а другий – у міжнародному аеропорту.

Джон Муленаар, голова Спеціального комітету з питань Китаю Палати представників, республіканець, закликав Starbucks "негайно змінити курс і закрити свої кав'ярні".

"Це шокуюче й аморальне рішення компанії, яка пишається своєю соціальною відповідальністю. Немає жодних виправданих підстав для того, щоб американська компанія вела бізнес у регіоні, де КПК (Комуністична партія Китаю) ув'язнила понад мільйон уйгурів і позбавляє їх віри, мови та культури", — зазначив він у заяві, опублікованій у четвер.

Цього тижня Starbucks заявила на своїй офіційній сторінці у WeChat, що це не просто нові кав'ярні у Сіньцзяні, а новий досвід, що поєднує місцеву культуру та потреби клієнтів.

На фотографіях магазинів, опублікованих на платформі, було видно логотип Starbucks англійською та китайською мовами. Очевидних зображень вивісок уйгурською мовою не було.

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