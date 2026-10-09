Уряд пом’якшив вимоги до кредитування аграріїв під держгарантії

Уряд пом'якшив вимоги до кредитування аграрних підприємств і виробників харчової продукції під державні портфельні гарантії: вони отримають підтримку, навіть якщо протягом останніх чотирьох місяців допускали прострочення платежів за кредитами.

Про це інформує Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зміни мають усунути "надмірні формальні обмеження для позичальників" та забезпечити безперервний доступ аграрного сектору до кредитних ресурсів, зокрема під час посівної та збиральної кампаній, пояснили у відомстві.

Йдеться у першу чергу про послаблення вимог щодо платіжної дисципліни. Допускається прострочення заборгованості тривалістю до 60 календарних днів протягом останніх 120 днів до дати укладення кредитного договору або збільшення обсягу гарантії.

При цьому на дату надання державної гарантії, збільшення її обсягу або укладення нового кредитного договору така заборгованість має бути повністю погашена.

"Це дозволить не позбавляти підприємства доступу до державних гарантій через короткострокові технічні або зумовлені бойовими діями затримки платежів", – говориться у повідомленні.

Також врегульовано механізм передачі прав вимоги за кредитними зобов'язаннями сільськогосподарських товаровиробників.

Якщо за кредитом, який має державну гарантію, виникає прострочена заборгованість, гарант зможе передати право вимоги банку, який надав цей кредит. Це дасть банку можливість безпосередньо врегульовувати питання погашення заборгованості.

Міністерство пояснює, що це забезпечить більш ефективне врегулювання простроченої заборгованості та реалізацію прав за кредитними договорами і договорами забезпечення.

"Прийняті зміни усунуть правові та практичні бар'єри для кредитування аграріїв, зменшать ризики перебоїв у проведенні сезонних польових робіт та сприятимуть збереженню фінансової стійкості українського АПК", – зазначено у повідомленні.

Водночас вони дозволять ефективніше врегульовувати заборгованість сільгоспвиробників з урахуванням специфіки їхньої діяльності та необхідності збереження виробничого потенціалу, кажуть у Мінагрополітики.

Зміни щодо пом'якшення вимог діятимуть на період воєнного стану, але не довше ніж до 1 вересня 2027 року.

"Аграрії працюють у надзвичайно складних умовах – через обстріли, пошкодження інфраструктури, перебої з електроенергією та логістикою. Навіть короткострокове технічне прострочення платежу не повинно ставати причиною втрати доступу до державної підтримки", – зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Нагадаємо:

Наступного року аграрії отримуватимуть компенсацію за знищені посіви, відповідні видатки вже передбачені у проєкті держбюджету, але Мінагрополітики звернулося до міжнародних партнерів щоб мати додаткове резервне фінансування для агросектору.

Раніше міністр аграрополітики Тарас Висоцький повідомив, що після ударів по портах аграрії позичають активніше, але дешевих грошей у цих позиках поменшало: з 21 млрд грн, залучених після початку блокування, лише 6,3 млрд грн пройшли за програмою "5-7-9%" – від початку року співвідношення було іншим.

У держбюджеті на 2027 рік можуть закласти мільярд гривень на нову програму підтримки агрологістики.