Укрзалізниця домовилася з ЄБРР про зміну призначення "енергетичного" кредиту

Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту

ЄБРР дозволив перенаправити 130 мільйонів євро з уже погодженого кредиту Укрзалізниці – кошти підуть не на проєкт розподіленої генерації, а на підтримку ліквідності компанії.

Про це інформує Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник зустрівся із президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо.

Ключовим результатом зустрічі стало підписання змін до кредитної угоди між ЄБРР та АТ "Укрзалізниця" за проєктом "УЗ Енергія".

Відповідно до домовленостей, 130 млн євро з уже погодженого кредитного фінансування обсягом 180 млн євро буде спрямовано на підтримку ліквідності компанії, зазначили у міністерстві.

"Раніше ці кошти передбачалися для реалізації проєкту розподіленої генерації. Відтепер їх також можна буде використовувати для критично важливих ремонтів, відновлення пошкодженої інфраструктури та забезпечення стабільних пасажирських і вантажних перевезень", – пояснили у відомстві.

"Російські атаки системно пошкоджують залізничну інфраструктуру та рухомий склад, а скорочення вантажних перевезень одночасно впливає на доходи компанії. Тому перенаправлення 130 мільйонів є критично важливим для забезпечення стабільної роботи залізниці, здійснення пасажирських і вантажних перевезень", — зазначив Калашник.

Очікується, що Укрзалізниця зможе отримати доступ до відповідного фінансування вже у перші тижні жовтня.

Окремим напрямом зустрічі стало оновлення локомотивного парку. Від початку повномасштабного вторгнення росія уразила 550 локомотивів Укрзалізниці, з них понад 335 — протягом 2026 року.

Сторони обговорили можливість залучення додаткового фінансування для заміни та відновлення локомотивів.

Водночас проєкт будівництва 200 МВт газової генерації за фінансування Європейського Союзу та Великої Британії триває.

"Будівельні роботи Укрзалізниця виконує власними силами, що також дозволяє оптимізувати витрати та спрямовувати кредитні ресурси на найбільш нагальні потреби", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

За перше півріччя 2026 року Укрзалізниця сплатила до бюджетів усіх рівнів майже 13,2 мільярда гривень податків та зборів, у той час, як збитки склали понад десять мільярдів гривень.

У квітні українська сторона під час зустрічі з Президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо та за участі посла Євросоюзу в Україні Катаріни Матернової підписали меморандум про залучення грантового фінансування для "Укрзалізниці".

Видання Financial Times повідомляло, що Україна майже вичерпала резерв локомотивів на тлі російських ударів по залізниці та веде переговори з європейськими партнерами про постачання додаткового рухомого складу.

Київський метрополітен отримає нові вагони за підтримки ЄБРР: банк надає 150 млн євро на модернізацію та покращення доступності.