Китай відновить експорт пального у жовтні після святкової перерви

Китай має намір відновити експорт нафтопродуктів у жовтні після короткої перерви під час свят "Золотого тижня", повідомили в п'ятницю чотири трейдери, обізнані з цим питанням. Цей крок допоможе полегшити напружену ситуацію на світових ринках дизельного палива, бензину та авіаційного палива.

Про це повідомляє Reuters.

Пекін почав обмежувати експорт палива в березні, щоб забезпечити внутрішні поставки, оскільки американо-ізраїльська війна проти Ірану порушила потоки сирої нафти та виробництво на нафтопереробних заводах на Близькому Сході.

Хоча Китай послабив обмеження в період з липня по вересень, ці заходи сприяли скороченню пропозиції та змусили азіатських покупців шукати альтернативи.

Китай, який є найбільшим імпортером нафти у світі та має найбільшу нафтопереробну галузь, затвердив експорт цих трьох видів палива у жовтні на загальну суму близько 3,7 млн метричних тонн, повідомили у п'ятницю ще двоє учасників галузі.

Для порівняння: як повідомляло агентство Reuters минулого місяця, очікувалося, що у вересні китайські нафтопереробні підприємства експортують трохи більше 4 млн тонн бензину, дизельного палива та авіаційного палива.

Нагадаємо:

Ціни на нафту знизилися 9 жовтня після заяви президента США Дональда Трампа, що Вашингтон не планує атакувати Іран до листопадових виборів на тлі переговорів про завершення війни.