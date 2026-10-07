У вересні міжнародні резерви України зменшилися на 3,2%
Міжнародні резерви України у вересні зменшилися на 3,2% і станом на 1 жовтня становили 47,1 млрд доларів.
Про це інформує Національний банк України.
Регулятор пояснює це своїми валютними інтервенціями та борговими виплатами країни в іноземній валюті.
"Ці операції перевищили надходження від міжнародних партнерів та конвертації в гривню валюти, отриманої в межах програми Ukraine Support Loan".
Поточний обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку, запевняє НБУ.
У вересні НБУ продав на валютному ринку 5 449,9 млн дол.
На динаміку вплинули надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу
На валютні рахунки уряду в Нацбанку у вересні надійшло 890,4 млн дол. – через рахунки Світового банку. Крім того, Україна отримала 3,81 млрд дол. США від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan.
"Ці кошти не зараховуються до міжнародних резервів України у зв'язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання. Але в разі їх продажу урядом Національному банку за гривню для подальшого використання за призначенням на відповідну суму збільшуються міжнародні резерви", – пояснив регулятор.
У вересні уряд конвертував у гривню 3,81 млрд дол. цих коштів, що сприяло збільшенню міжнародних резервів.
Водночас Нацбанк зауважує, що фінансування в гривні за рахунок цих коштів надалі призводить до зростання попиту на валютному ринку, що впливає на обсяг валютних інтервенцій НБУ.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 195,7 млн дол.
Так, 72,3 млн дол. пішло на обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком, ще 8,3 млн дол. – на обслуговування валютних ОВДП та 115,1 млн дол. – на сплату іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 254,3 млн дол.
У вересні внаслідок переоцінки фінансових інструментів та впливу інших чинників міжнародні резерви зменшилися на 368,3 млн дол., інформує НБУ.
"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,0 місяця майбутнього імпорту", – говориться у повідомленні.
Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті НБУ оприлюднює щомісяця: не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, – попередні дані та не пізніше 21 дня місяця, наступного за звітним, – уточнені.
Нагадаємо:
Міжнародні резерви України станом на 1 вересня становили 48,6 мільярда доларів, у серпні вони зменшилися на 5%.
Раніше повідомлялося, що міжнародні резерви України у липні зменшилися на 0,1% і станом на 1 серпня становили 51,2 млрд доларів.
У червні міжнародні резерви України зросли на 12,1% і станом на 1 липня становили 51,3 млрд доларів.