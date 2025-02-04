Китай відповідає Трампу посиленням контролю над експортом критично важливих мінералів

Китай посилив експортний контроль над п’ятьма стратегічно важливими металами після набуття чинності додаткового 10% мита на китайські товари, введеного президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише Reuters.

Ці обмеження стосуються вольфраму, телуру, вісмуту, індію та молібдену, які використовують у виробництві електромобілів, смартфонів, сонячних панелей, а також у військовій промисловості.

Зазначається, що тепер для їхнього експорту потрібно отримувати ліцензії, що, за словами китайського Міністерства торгівлі, пов’язано із захистом національної безпеки.

У виданні зазначають, що цей крок – частина стратегії Китаю, який з 2023 року намагається використати своє лідерство у видобутку та переробці критично важливих ресурсів у відповідь на торгівельні обмеження США. Однак на відміну від попередніх заборон, нові правила не зупиняють експорт повністю, що свідчить про стриманішу позицію Пекіна в ескалації торгівельної напруги.

Експерти прогнозують зростання цін на ці метали за межами Китаю. Наприклад, вольфрам та індій вже досягли рекордної вартості наприкінці січня. Також очікується, що через необхідність отримання ліцензій постачання тимчасово впадуть, оскільки процедура узгодження займає близько шести тижнів.

Наразі незрозуміло, чи видаватимуться дозволи на експорт до США. Американська промисловість серйозно залежить від імпорту: країна припинила видобуток вольфраму ще у 2015 році, а власне виробництво рафінованого вісмуту зупинилося ще у 1997 році.

Нагадаємо:

У вівторок Китай ввів мита на деякі американські товари у відповідь на нові митні збори США, що загострило торговельну війну між двома найбільшими економіками світу.

У вівторок Китай оголосив широкий спектр заходів, спрямованих проти американських компаній, зокрема Google, виробників сільськогосподарської техніки та власника бренду Calvin Klein.

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.

Китай планує оскаржити нові мита Трампа у Світовій організації торгівлі (СОТ), а також відповісти невизначеними контрзаходами.