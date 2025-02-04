Торгівельна війна: Китай вдарив митами по США у відповідь на дії Трампа

У вівторок Китай ввів мита на деякі американські товари у відповідь на нові митні збори США, що загострило торговельну війну між двома найбільшими економіками світу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Додаткове 10% мито на всі китайські товари, що імпортуються до США, набрало чинності у вівторок. Трамп неодноразово заявляв, що Китай робить недостатньо для припинення потоку нелегальних наркотиків до США.

У відповідь Міністерство фінансів Китаю оголосило про введення мит у розмірі 15% на американське вугілля та зріджений природний газ (LNG), а також 10% на нафту, сільськогосподарське обладнання та деякі автомобілі.

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Крім того, Китай розпочав антимонопольне розслідування проти Alphabet Inc. (Google), а також додав до списку "ненадійних компаній" PVH Corp (власника брендів, зокрема Calvin Klein) та американську біотехнологічну компанію Illumina.

Окремо Міністерство комерції та Митна адміністрація Китаю оголосили про введення експортного контролю на деякі рідкоземельні елементи та метали, які мають ключове значення для виробництва високотехнологічних пристроїв і розвитку чистої енергетики.

Нові китайські мита на американський експорт почнуть діяти 10 лютого, що дає Вашингтону та Пекіну час для можливих переговорів. Білий дім повідомив, що Трамп планує поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном пізніше цього тижня.

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У понеділок Трамп відклав запровадження 25% мит на товари з Мексики та Канади, погодившись на 30-денну паузу в обмін на поступки щодо прикордонного контролю та боротьби зі злочинністю.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.

Китай планує оскаржити нові мита Трампа у Світовій організації торгівлі (СОТ), а також відповісти невизначеними контрзаходами.