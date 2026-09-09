У серпні виробництво сталі в Україні скоротилося вдвічі

Металургійні підприємства України за підсумками серпня скоротили випуск сталі на 57,3% у річному обчисленні — до 277 тисяч тон.

Про це повідомляє GMK Center.

За даними ОП "Укрметалургпром", металурги за підсумками серпня 2026 року скоротили випуск сталі на 57,3% у річному обчисленні — до 277 тис. т. У порівнянні з липнем показник упав на 39,4%.

За підсумками 8 місяців випуск сталі в Україні скоротився на 12,5% у річному обчисленні — до 4,3 млн т, чавуну — на 14,8 р./р., до 4, 35 млн т, металопрокату — на 15,6%, до 3,59 млн т.

Росія продовжує нищити українську металургію, зазначає GMK Center.

Минулого місяця Запоріжсталь повністю зупинила роботу внаслідок російських обстрілів підприємства балістичними ракетами 11 і 27 серпня. На підприємстві загинули сім працівників, ще 21 особа зазнала поранення.

Пошкоджено енергетичні та транспортні об'єкти, а також потужності доменного й коксового виробництв. До зупинки у серпні підприємство встигло виробити 46,2 тис. т сталі.

У ніч на 5 вересня обстрілу кількома балістичними ракетами зазнав меткомбінат "Каметсталь" у місті Кам'янське. Як повідомила пресслужба компанії Метінвест, внаслідок атаки загинуло п'ятеро людей, ще четверо працівників зазнали поранень.

Також було пошкоджено ключові виробничі об'єкти й інфраструктуру — комбінат повністю зупинив виробничі процеси.

Окрім того, наразі вітчизняний ГМК стикається з фактичною блокадою українських морських портів, торговельними обмеженнями ЄС (CBAM, квоти на імпорт сталі).

"У серпні маємо один із історично найнижчих показників виробництва сталі в Україні, гірше було лише у квітні та грудні 2022 року", – зазначив головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко.

За його словами, у першій половині місяця на обсяги впливали морська блокада й імпортні обмеження постачань до ЄС. Але у другій половині серпня зупинилися два найбільших виробники сталі в країні внаслідок прямих російських атак, загинули мирні люди.

"Тож у вересні, на жаль, обсяги виробництва будуть ще гіршими", — прогнозує він.

GMK Center зазначає, що у 2025 році українські металурги збільшили виробництво товарного металопрокату на 4,8% р./р., до 6,52 млн т.

Виплавка чавуну торік зросла на 11,2% р./р., до 7,88 млн т, сталі — скоротилася на 2,2% р./р., до 7,41 млн т.

Нагадаємо:

Після російського балістичного удару 11 серпня "Запоріжсталь" повністю зупинила роботу. Удар пошкодив виробничі потужності та енергетичну інфраструктуру підприємства.

Російський удар 11 серпня призвів до наймасштабніших руйнувань комбінату Запоріжсталі з часів Другої світової війни, а після повторного удару 27 серпня терміни його відновлення існують лише теоретично.

Металургійний комбінат "Каметсталь" у Кам'янському зупинив усі виробничі процеси після нічного удару балістичними ракетами, а терміни відновлення в компанії назвати не беруться.