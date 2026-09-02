В Україні створять "екоіндустріальні парки": Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада України схвалила в цілому законопроєкт №12117 щодо вдосконалення роботи індустріальних парків (ІП).

Станом на кінець 2025 року в індустріальних парках України вже працювали або будувалися 37 заводів. Протягом 2026 року виробничі підприємства в парках продовжують відкриватись.

Законопроєкт чітко розмежовує функції всіх суб'єктів ІП та впроваджує поняття "екоіндустріальний парк" – критерії для них встановлюватиме Кабінет Міністрів

На додачу до цього, документ впроваджує новий вид цільового призначення земельних ділянок – землі індустріальних парків.

Крім того, законопроєкт регулює процедуру розширення і зменшення площі індустріального парку, а також перехід прав власності на земельну ділянку в межах індустріального парка від ініціатора парку до іншої особи.

Також документ дозволяє вважати земельні ділянки ІП суміжними у разі наявності між ними полезахисних лісових смуг та знімає часові обмеження по набуттю потужності для малих систем розподілу електроенергії.

Компанії-керівники ІП, основним видом діяльності яких є надання в оренду нерухомого майна, зможуть отримувати державну підтримку, яка надається суб'єктам малого і середнього підприємництва (кредити в рамках програми "5-7-9").

Наостанок законопроєкт вдосконалює державне стимулювання ІП, зокрема шляхом передачі міжнародної технічної допомоги від органів місцевого самоврядування до ІП.

Нагадаємо:

Мінекономіки в серпні ухвалило рішення профінансувати на 56 мільйонів гривень два індустріальних парка: за ці кошти побудують дороги та енергетичну інфраструктуру.