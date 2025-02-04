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Китай отвечает Трампу ужесточением контроля над экспортом критически важных минералов

Алексей Артемчук — 4 февраля, 12:23
Китай отвечает Трампу ужесточением контроля над экспортом критически важных минералов
Getty Images

Китай ужесточил экспортный контроль над пятью стратегически важными металлами после вступления в силу дополнительной 10% пошлины на китайские товары, введенной президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет Reuters.

Эти ограничения касаются вольфрама, теллура, висмута, индия и молибдена, которые используют в производстве электромобилей, смартфонов, солнечных панелей, а также в военной промышленности.

Отмечается, что теперь для их экспорта нужно получать лицензии, что, по словам китайского Министерства торговли, связано с защитой национальной безопасности.

В издании отмечают, что этот шаг - часть стратегии Китая, который с 2023 года пытается использовать свое лидерство в добыче и переработке критически важных ресурсов в ответ на торговые ограничения США. Однако в отличие от предыдущих запретов, новые правила не останавливают экспорт полностью, что свидетельствует о более сдержанной позиции Пекина в эскалации торгового напряжения.

Эксперты прогнозируют рост цен на эти металлы за пределами Китая. Например, вольфрам и индий уже достигли рекордной стоимости в конце января. Также ожидается, что из-за необходимости получения лицензий поставки временно упадут, поскольку процедура согласования занимает около шести недель.

Пока непонятно, будут ли выдаваться разрешения на экспорт в США. Американская промышленность серьезно зависит от импорта: страна прекратила добычу вольфрама еще в 2015 году, а собственное производство рафинированного висмута остановилось еще в 1997 году.

Напомним:

В вторник Китай ввел пошлины на некоторые американские товары в ответ на новые таможенные пошлины США, что обострило торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.

В вторник Китай объявил широкий спектр мер, направленных против американских компаний, в частности Google, производителей сельскохозяйственной техники и владельца бренда Calvin Klein.

Президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны. Лидеры Канады и Мексики пообещали ответить аналогичными мерами.

Китай планирует обжаловать новые пошлины Трампа во Всемирной торговой организации (ВТО), а также ответить неопределенными контрмерами.
Китай США экспорт промышленность

США

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