Китай оголосив заходи проти компаній США на тлі загострення торгівельної війни

У вівторок Китай оголосив широкий спектр заходів, спрямованих проти американських компаній, зокрема Google, виробників сільськогосподарської техніки та власника бренду Calvin Klein.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ці заходи були запроваджені одночасно з введенням Китаєм відповідних мит на деякі американські товари, зокрема вугілля та нафта.

Міністерство комерції Китаю оголосило, що включило до списку "ненадійних компаній" PVH Corp, яка володіє брендами Calvin Klein і Tommy Hilfiger, а також американську біотехнологічну компанію Illumina.

За словами відомства, ці компанії застосовували "дискримінаційні заходи щодо китайських підприємств" і "завдали шкоди законним правам та інтересам китайських компаній".

Компанії, внесені до цього списку, можуть підлягати штрафам та широкому спектру інших санкцій, включаючи заморожування торгових операцій та анулювання дозволів на роботу для іноземних співробітників.

Окремо Державне управління з регулювання ринку Китаю заявило, що Google підозрюється в порушенні антимонопольного законодавства країни, і розпочало відповідне розслідування. Деталей щодо справи або можливих порушень поки не надано.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.

Китай планує оскаржити нові мита Трампа у Світовій організації торгівлі (СОТ), а також відповісти невизначеними контрзаходами.

У вівторок Китай ввів мита на деякі американські товари у відповідь на нові митні збори США, що загострило торговельну війну між двома найбільшими економіками світу.