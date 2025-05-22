Китайська компанія уперше обійшла Tesla в Європі: продажі злетіли на 169%
У квітні китайський автовиробник BYD вперше випередив Tesla за кількістю проданих електрокарів у Європі.
Про це пише Bloomberg.
За даними Jato Dynamics, BYD зареєстрував 7 231 новий електромобіль — на 169% більше, ніж за аналогічний період торік. Tesla, навпаки, показала падіння реєстрацій на 49% і опинилася на позицію нижче в рейтингу.
"Хоча різниця в щомісячних продажах між двома брендами невелика, наслідки цього — величезні", — зазначив аналітик Jato Dynamics Феліпе Муньйос.
Загалом продажі електромобілів у Європі в квітні зросли на 28%. Лідером залишився Volkswagen, збільшивши реєстрації на 61%. А бренд Skoda більш ніж утричі наростив обсяги.
Якщо враховувати й гібридні моделі, то перевага BYD над Tesla ще помітніша — сукупні продажі китайської компанії зросли на 359%.
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Нагадаємо:
Продажі Tesla в Китаї знижуються вже сьомий місяць поспіль на тлі зростаючої конкуренції з боку місцевих брендів, передусім BYD.
У квітні продажі нових автомобілів Tesla в Іспанії скоротилися на 36% порівняно з аналогічним місяцем торік — до 571 авто.
У березні продажі нових авто Tesla в Європі впали на 28,2% порівняно з тим же місяцем минулого року, хоча загальні продажі електромобілів (на акумуляторах) у регіоні зросли на 23,6%.