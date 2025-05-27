Конкурент Tesla з Китаю обвалився в ціні після великих знижок на свої авто

Акції компанії BYD впали за два дні на понад 10% після масштабного зниження цін минулого тижня, що викликало побоювання нової хвилі цінової війни на жорстко конкурентному ринку електромобілів у Китаї.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У вівторок зранку акції впали ще на 4% після падіння на 8,6% у понеділок. Причиною розпродажу стало оголошення про знижки до 34% на 22 електричні та гібридні моделі в Китаї, які діятимуть до кінця червня.

Цей крок стався після того, як минулого місяця BYD повідомила про найповільніше зростання постачань автомобілів за останні чотири роки. Хоча у квітні продажі зросли на 21% у річному вимірі, це був найменший приріст із серпня 2020 року (не враховуючи падіння у лютому минулого року через святкування китайського Нового року, коли галузеві продажі скоротилися на 22%).

Конкурент BYD — Geely — минулого місяця вперше обійшов за продажами популярну модель BYD Seagull: його компактний хетчбек Xingyuan став найбільш продаваним автомобілем у Китаї, за даними Китайського центру автомобільних технологій і досліджень.

Аналітики Morgan Stanley зазначають, що цінова конкуренція, яку запустила BYD, ймовірно, триватиме і впливатиме на ринок у другій половині року.

Значне зниження цін затьмарило вдалий початок року для BYD. Минулого тижня акції компанії досягли рекордного максимуму, у квітні вона показала найкращі продажі в Китаї та вперше обійшла Tesla в Європі. У березні BYD також залучила 43,5 мільярда гонконгських доларів (5,5 млрд дол. США) через продаж акцій у Гонконзі.

До цього тижня акції BYD, що торгуються в Гонконзі, зросли майже на 75% від початку року. З ринковою капіталізацією близько 158 млрд доларів компанія стала більшою за Ford, General Motors та Volkswagen разом узяті.

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